Toekomstige leerkrachten gaan helpen in scholen als die weer opengaan

Zo'n 700 studenten van de AP Hogeschool in Antwerpen, die leerkracht willen worden in het kleuteronderwijs of lager onderwijs, mogen gaan helpen in scholen. Die gaan over ruim twee weken voor een deel van de leerlingen weer open. De studenten kunnen mee lesgeven, in de klas of via de computer, en ook meehelpen in de noodopvang.