Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken pleit voor coronapremie en beter betaalde overuren in 1 meiboodschap

Voor Vlaams Belang mag daar best iets tegenover staan. "Vlaams Belang pleit er dan ook uitdrukkelijk voor om zij die zijn blijven werken de beloofde premie van 1.000 euro wél toe te kennen." De federale regering had dat voorgesteld, maar zover is het nog niet gekomen. Daarnaast wil Vlaams Belang ook dat "de overuren die men in de zorg door de coronacrisis heeft geklopt, onbelast uitbetaald kunnen worden".



"Ik heb gesproken met mensen die actief zijn in de ziekenhuizen. Die kloppen overuren, 60 tot 70 uur zelfs, en zij hebben schrik dat ze op het einde van de rit minder gaan overhouden, hun verlof ingetrokken zal worden en ze nog meer belastingen gaan krijgen", zegt Van Grieken in "De ochtend" op Radio 1. "Daar gaan mijn haren van recht staan." Uitzonderlijke tijden verdienen uitzonderlijke maatregelen, stelt Van Grieken.

Tot slot pleit de partij ook voor het optrekken van de belastingvrije som tot het niveau van het leefloon. "Vandaag de dag kun je minder verdienen dan het leefloon, maar toch meer belastingen betalen. Dat is niet meer van deze tijd. Op die manier stimuleren we mensen om weer aan het werk te gaan en anderzijds zorgen we er ook voor dat de koopkracht van de Vlaming op peil blijft."