Trend in coronatijden: uitpakken met gekke sportprestaties op sociale media

Maar ook "gewone stervelingen" zijn creatief. Een leerkracht uit Tielt liep een marathon langs de huizen van zijn 24 leerlingen. Ook Lander De Backer uit Brugge heeft een speciaal project. In maart, de derde maand van het jaar, fietste hij een rit van 333,33 kilometer. In april legde hij 444,44 kilometer af en in mei, de vijfde maand, waagt hij zich aan een afstand van maar liefst 555,55 kilometer.



“Corona maakt me niet zot, maar alles is afgelast. Ik heb zoiets nodig om gemotiveerd te blijven”, zegt De Backer. "Toen ik die monsterritten van Oliver Naessen en Maxime Pirard zag, wou ik zelf ook iets ondernemen." Zijn eerste rit in maart was zijn persoonlijke Ronde van West-Vlaanderen. “Ik volgde de grens van mijn provincie en reed ook even naar Gent. Dat is ook West-Vlaanderen”, lacht hij.

In de maand april deed hij er nog een ferme schep bovenop met zijn rit van 444,44 kilometer. “Mijn tocht ging naar Brussel en dan via Gent, Antwerpen, Geraardsbergen, Kortrijk en de Westhoek naar de kust. Ik ben politieagent in Blankenberge. Ik had in het weekend een nachtshift gedaan, ik zat dus nog in het goede ritme.”

De maand mei is de vijfde maand, dus begint het al te kriebelen bij De Backer: “Ik ga het proberen om 555,55 kilometer te fietsen. Ik heb gezien dat ik tussen 10 en 12 mei vrij ben. Ik hoop dat het dan mooi weer is, dan kan ik het inplannen.”