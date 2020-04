Op 26 april 1986 leerde de wereld Tsjernobyl kennen. Niet de fictiereeks, maar een stadje in Oekraïne, dat toen nog bij de Sovjetunie hoorde. Door de ontploffing van een kernreactor, werd Tsjernobyl in 1 klap wereldberoemd. Wat is daar precies gebeurd en wat zijn de gevolgen? Journalist Jan Balliauw was voor VRT NWS al een paar keer in Tsjernobyl. Hij vertelt er ons meer over.