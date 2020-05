Tuincentrum Holsbeek gaat even dicht wegens té groot succes: “We kunnen niet volgen met aanvullen”

Het plantencentrum Van Goidsenhoven in Holsbeek is nog maar net opnieuw open, en het gaat alweer dicht. Er zijn de voorbije dagen zoveel planten verkocht, dat de mensen van het tuincentrum tijd nodig hebben om alles weer aan te vullen. "Het is nog nooit zo druk geweest als de voorbije dagen", zegt Jan Van Goidsenhoven. "Wij moeten nu op korte tijd honderden klanten die goesting hebben om in de tuin te werken, proberen te bedienen en dat is niet evident. Bovendien houdt een deel van het personeel zich nu bezig met het ontsmetten van de karren, dus die kunnen ook niet ingezet worden om voorraden aan te vullen. En daarom gaan we morgen dicht."