Uitgestorven vis gevonden in Schelde: "Jammer genoeg is eerste waarneming in meer dan een eeuw een dood exemplaar"

Door een dijkbreuk in een suikerbietenfabriek in Frankrijk stroomde twee weken geleden heel wat bietenpulp de Schelde in. Door dat pulp verdween alle zuurstof uit het water en dat zorgde voor duizenden dode vissen. En één van die vissen die ze gevonden hebben, was dus uitgestorven, of dat dachten wetenschappers toch.

David Buysse van het Instituut voor Natuur - en Bosonderzoek: "We hebben één exemplaar gevonden. Dat is toch al bijzonder uniek, voor ons toch. Het is een exemplaar van bijna 60 cm en het was een vrouwtje. Dat konden we helaas goed zien, want haar buik zat vol met eitjes. Dat maakt het nog zo erg. De vis was klaar om zich voort te planten, maar heeft dat dus niet kunnen doen."

De elft is een soort die uitgestorven was in België. Net zoals bijvoorbeeld de Europese paling of Atlantische zalm, is het een typische trekvis. Een elft leeft op zee, maar om te paaien trekt hij de stromen op. Op zoek naar zoet water. Na het paaien trekt hij dan terug naar zee.

Nooit eerder werd op 200 kilometer van de zee en voorbij vier stuwen op de Bovenschelde een elft gevangen in Vlaanderen. "Dat bewijst dat de waterkwaliteit van de Schelde nu veel beter is dan tientallen jaren geleden. Want de elft is een soort die alleen maar kan overleven als er veel zuurstof in het water zit."