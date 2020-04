Verlies jij je sokken in de was? Gentse studenten vinden de oplossing in een waszak met 18 compartimenten

Het overkomt ons allemaal: we halen de was uit en we zijn kousen kwijt. Dat brengt vaak de nodige frustraties met zich mee. Waar die verloren kousen gebleven zijn is vaak een groot mysterie, maar 4 student-ondernemers zagen potentieel in het probleem en wilden met een oplossing komen voor de "weeskousen". "We hebben besloten om een soort waszak te maken", vertelt studente Sophie Van Peteghem. "De zak is gemaakt van ecologisch materiaal en er zijn 18 verschillende compartimentjes in de zak, 9 langs iedere kant. In ieder zakje steek je een paar kousen zodat je ze niet kan verliezen", legt studente Sophie uit.