Verlost corona ons van de files of wordt het net erger?

In de steden is er wel ruimte voor structurele verandering. "In Brussel bijvoorbeeld was al eerder beslist om van de Vijfhoek een woonerf te maken. Nu komen er extra fietspaden bij en daar moeten rij- of parkeerstroken voor auto’s voor wijken", zegt Beeckman. "Eigenlijk voert het gewest Brussel nu versneld uit wat het volgens haar plannen eigenlijk pas in de volgende jaren zou doen. Een vergelijkbare beweging zie je gebeuren in New York, Milaan en Parijs." Niet toevallig zijn dat vaak steden met politieke meerderheden die al langer plannen in de kast hadden liggen om op termijn de fiets en de voetganger méér ruimte te geven, ten nadele van de auto. Niet n.a.v. corona maar wel om de stadsstraten terug te geven aan de bewoners en om de vervuiling door het autoverkeer tegen te gaan. Zo gaat Milaan het project "strade aperte" (open straten) snel uitvoeren: 35 kilometer extra fietsroutes en maximaal 30 kilometer per uur voor auto's die de stad inrijden.