"Als de visprijzen nog 5 procent dalen, dan gaan onze vissers niet meer uitvaren", zegt directeur visveiling 

"Die lage prijzen zijn voor onze vissers niet lang meer vol te houden. Als de visprijzen nog 5 procent dalen, dan gaan onze vissers niet meer uitvaren", zegt Tom Premereur van de visveiling in Oostende en Zeebrugge.

"Sinds de coronacrisis in Europa uitgebroken is, zijn de prijzen beginnen dalen. En die blijven maar dalen. We hebben even een stabilisering gekend, maar sinds maandag zijn de prijzen opnieuw aan het zakken. Nu komen we echt op een break-evenpunt, waar een visser zal moeten beslissen om uit te varen met verlies of zijn vaartuig gewoon stil te leggen."