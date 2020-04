Voor het eerst in bijna 60 jaar geen Rode Kruis-stickers aan het stoplicht

De jaarlijkse stickeractie van Het Rode Kruis is al 59 jaar een traditie. Voor de lokale afdelingen is het de belangrijkste bron van inkomsten. Vorig jaar bereikte de stickerverkoop nog een record: er werden meer dan 660.000 stickers verkocht, en dat bracht zo'n 3 miljoen euro op voor de werking van lokale afdelingen.

Maar dit jaar kan de verkoop op straat en aan de deuren niet doorgaan, door de maatregelen rond het coronavirus. Daarom gaat het Rode Kruis de stickers - die toch al besteld waren- gratis verdelen over 770.000 brievenbussen in Vlaanderen, mét daarbij een oproep om de lokale afdeling te steunen. Dat kan op verschillende manieren: door een gift te doen aan de Rode Kruis-afdeling in de buurt, of door de gekregen sticker ‘berenjachtgewijs’ achter het raam hangen en zo steun en solidariteit te tonen voor de lokale vrijwilligers. Gezinnen die geen sticker ontvingen – er zijn ‘maar’ 770.000 exemplaren – kunnen de sticker online bestellen of een online gift doen op www.rodekruis.be/sticker2020.