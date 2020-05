Wanneer vinden we een vaccin tegen IS? Deze maand in Vranckx & Byloo

In Syrië en Irak, en nog meer in de Sahel, laait dat andere virus weer op waar we nog geen vaccin tegen gevonden hebben: IS. De terreurgroep is terug van nooit helemaal weggeweest. Hoe sterk staan ze? En moeten we ons in Europa zorgen maken? Jihadwatcher Pieter Van Ostaeyen schuift mee aan tafel - op anderhalve meter afstand, weliswaar.