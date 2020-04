Weinig ruimte thuis? Huur eens een uurtje plezier in de tuin!

Pater Ghislain Toussé, afkomstig van Kameroen en parochiepriester in Boom, woont met twee andere paters in de Van Dornestraat in Deurne-Noord en was meteen enthousiast toen de mensen van Buurtwerk Dinamo bij hem de vraag kwamen stellen om de tuin van hun pastorie op bepaalde tijdstippen open te zetten voor gezinnen die klein wonen en wat extra ruimte in het groen best goed kunnen gebruiken."Wij vonden het idee heel leuk", vertelde hij enthousiast bij Radio 2 Antwerpen. "Wij zijn heel blij dat we de mensen onze tuin kunnen geven voor hun ontspanning."

Naast de tuin van de pastorie wordt ook de tuin van het parochiecentrum in de René Heylenstraat geopend.