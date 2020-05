Werkgeversorganisaties brengen bedrijven in de Euregio Maas-Rijn samen

Ze kunnen hun vragen ook bij de werkgeversorganisatie in hun gebied indienen. Die gaat dan via de partners-werkgeversorganisaties op zoek naar bedrijven in Nederlands Limburg, Luik, de Oostkantons of de regio Aken die kunnen helpen bij hun specifieke noden. Op die manier kan de samenwerking over de grenzen heen versterkt worden, terwijl het nog altijd maar gaat om relatief beperkte afstanden. "Het coronavirus kent geen grenzen en heeft een immense impact op ál onze naburige economieën. Daarom helpen wij onze bedrijven zoveel mogelijk, ook in hun zoektocht naar nieuwe zakenpartners. Zo promoten we ook meteen de 'koop dicht bij huis-reflex'", aldus Ruben Lemmens van VKW Limburg.