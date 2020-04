Geen aparte afdeling meer voor coronapatïenten in woonzorgcentrum 't Spelthof in Binkom

Volgens Charlier heeft het woonzorgcentrum de pech gehad dat het al in een vroeg stadium met het coronavirus werd geconfronteerd. "Het virus is hier binnengebracht midden maart door een dame die na een ziekenhuisopname hier enkele dagen werd opgevangen", vertelt de arts. "Zij had geen symptomen en werd dus ook niet getest in het ziekenhuis, maar nadien bleek dat ze wel besmet was. Helaas hadden we toen nog geen beschermingsmateriaal en waren er nog geen richtlijnen van de Vlaamse overheid om de situatie aan te pakken. Gelukkig kregen we de situatie onder controle met de hulp van externe experten en konden we iedereen testen."