Aanwerving van contactopspoorders loopt vertraging op: "Volgende week proefdraaien, hopelijk klaar tegen 11 mei"

De aanwerving van de 1.200 contactopspoorders die het coronavirus moeten helpen bestrijden in Vlaanderen, heeft vertraging opgelopen. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) verteld in "De ochtend". Vorige week werd een offerte uitgeschreven om op zoek te gaan naar een externe partner, die moest helpen bij de aanwerving van de contactopspoorders. Door een probleem met de offerte moet de hele procedure herhaald worden. "Er waren een aantal formaliteiten die niet vervuld waren, maar alle zeilen worden bijgezet", vertelt Beke. "Hopelijk kunnen we volgende week proefdraaien, zodat we tegen 11 mei, de volgende fase, klaar zijn."