Socialistisch ziekenfonds haalt uit naar Vlaamse regering: "Nodeloze doden gevallen in woonzorgcentra"

Er was volgens Callewaert dan ook een proactieve aanpak nodig. "De taskforce had er meteen moeten zijn. Men had beschermingsmateriaal moeten voorzien en duidelijke richtlijnen over de behandeling. En men had meteen genoeg moeten testen", zegt hij. "Zo had men een aantal doden kunnen vermijden. Men heeft nu ook de personeelsleden opgesloten in de instellingen zonder bescherming. Daar is echt opgekropte woede over. Laat dit een les zijn naar de toekomst, dat overleg met de partners in het middenveld, die met de voeten in de modder staan, belangrijk is."