Productie in tijden van corona: deze bedrijven uit Pittem, Westerlo en Turnhout doen hun verhaal

Bij weverij Clarysse in Pittem in West-Vlaanderen, producent van badlinnen, zijn de weefgetouwen en confectiemachines blijven draaien na 13 maart. Waar in veel andere bedrijven de productie is weggevallen en bedienden aan de slag bleven via thuiswerk, is het hier net andersom. Voor bedienden is er overgeschakeld naar een systeem van deeltijdse werkloosheid. Marketing manager Mieke Deprez legt het uit in deze video: