Sluiting horeca en festivals doet prijs frietaardappelen kelderen: "Gelukkig eten we nog chips"

Het zal je misschien verwonderen dat de prijs van de aardappelen gekelderd is, want in de supermarkt liggen de aardappelen in de rekken aan 1 à 1,5 euro per kilogram. Maar voor de vrije aardappelen of frietaardappelen, die verkocht worden aan horecazaken, daalde de prijs tot 1 euro voor 100 kilogram. "Horecazaken zijn gesloten, dus kunnen de boeren hun oogst niet meer kwijt", klinkt het bij landbouworganisaties Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond. "De frietaardappelen zijn meestal goed voor een derde van de oogst van de landbouwers. Voor de coronacrisis gingen ze weg aan ongeveer 20 euro per honderd kilogram. Maar de vraag is als gevolg van de coronacrisis volledig weggevallen."