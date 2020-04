Uitzonderlijk veel grote drugsvangsten in Antwerpse haven (en daar zit coronavirus vermoedelijk voor iets tussen)

Wellicht heeft de drugsmaffia in Zuid-Amerika nog snel enkele grote transporten met cocaïne op schepen gezet naar Europa. Samen goed voor 1,6 ton aan drugs. Mogelijk vreesden ze dat de containertrafiek gevolgen zou gaan ondervinden door de coronacrisis.

"Zulke grote vangsten in maart zijn uitzonderlijk", zegt Francis Adyns van de FOD Financiën, waar de douane een onderdeel van is. "Traditioneel zijn de drukste periodes de zomer en eindejaarsperiode. Men spreekt soms zelfs van een witte kerst als het over cocaïne gaat. Omdat we nu zulke vangsten doen is het duidelijk dat er een afzetmarkt blijft en dat de productie niet achterblijft."



In de eerste vier maanden van dit jaar is er in de Antwerpse haven al bijna 17 ton cocaine in beslag genomen.