De "zeer goede zomermaand" april: ruim 110 uur extra zon, en de op twee na warmste

Ook de algemene gemiddelde temperatuur komt een stuk hoger uit dan normaal, ongeveer 3 graden. Het gaat dan om de temperatuur die naast de maximum- ook de minimumwaarden meerekent, en we hadden vaak koele nachten. April komt hier op plaats 4, na 2007, 2001 en 2018.

Het was ook een droge maand, ondanks de regen van de voorbije dagen, zegt Rozemien De Troch van het KMI. Oorspronkelijk stond april in de top-10 van droogste maanden ooit, maar door de late regen is dit veranderd.

Qua aantal uren zonneschijn eindigen we op een tweede plaats. Enkel 2007 scoorde beter. "We hadden ruim 110 uren zonneschijn meer dan een gemiddelde maand april, het was dus uiterst zonnig", zegt weerman Frank Deboosere. Hij vergelijkt het met een zomermaand, "een zeer goede zomermaand" zelfs.

In april hadden we ook een hoog aantal dagen (15) met een heldere hemel of weinig bewolking, aldus nog het KMI.