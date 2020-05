Oma en opa bezoeken dankzij Kortrijkse babbelbus

In het midden van de babbelbus hangt er een plexiglas om de rusthuisbewoner en de bezoeker van elkaar gescheiden te houden. De ouderen kunnen instappen aan de achterkant van het busje, met een lift. De bezoekers aan de voorkant. En dan kunnen ze elkaar toch eens in 't echt zien en spreken.

De bus van Zorg Kortrijk werd uitgetest in woonzorgcentrum Ter Melle in Heule. Jean-Pierre Wylin bezocht zijn mama voor het eerst in zes weken. "Het is erg goed verlopen. Ze was blij dat ze mij na zes weken opnieuw persoonlijk kon spreken. Ze was vrij emotioneel omdat ze veel mensen al lange tijd niet meer gezien heeft. Het is ook zo dat ze verlangt tot ze ons weer kan zien in de cafetaria. Normaal komen wij bijna elke zondag samen om met haar een kopje koffie te drinken. Dat kan nu niet meer."