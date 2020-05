Kortrijkse beeldschermproducent Barco stelt virtuele klaslokalen ter beschikking van het onderwijs

De Kortrijkse school Vivato ging in op het aanbod. Vivato biedt een 7e jaar beroeps aan en een 7e jaar secundair na secundair. Het zijn opleidingen die tot verdere studies kunnen leiden, of tot een job als opvoeder, kinderbegeleider of zorgkundige. Lerares Goedele Vandenbussche en leraar Kris Vanwynsberghe grepen de kans om met de les op scherm het wegvallen van de stage een stuk goed te maken. Want stage lopen, kan ook al niet door de coronacrisis. In de les leerden 10 studenten een spel aan aan Marie, Stijn en Hannes, drie jongeren met een beperking. Goedele Vandenbussche zei dat de studenten reageerden met: "Mevrouw en meneer, we zien jullie weer eens helemaal! Dat is veel beter dan wat we zien tijdens de lessen op onze laptop!"