Belgische wetenschappers ontdekken nieuwe walvissensoort: de "Antwerpibalaena liberatlas"

De vondst van de walvis dateert al van 2013. Paleontoloog Stijn Goolaerts van het KBIN ontdekte het fossiele skelet van het dier in een bouwput die gegraven was voor de aanleg van de Kieldrechtsluis in de Antwerpse haven.

Zijn collega Guillaume Duboys de Lavigerie heeft intussen samen met een groep internationale wetenschappers ontdekt dat het dier tot een tot nu toe onbekende soort behoort die 3 miljoen jaar geleden rondzwom in onze Noordzee. Dat zijn skelet in Antwerpen is teruggevonden, komt omdat de plek waar Antwerpen gebouwd is in die tijd onder de zeespiegel lag.