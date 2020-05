Beloning van 500 euro voor wie papegaai Ringo terugvindt

Na 5 weken zoeken, is het koppel ten einde raad. “Opzoekingswerk leert dat een ontsnapte papegaai meestal binnen een straal van 1 kilometer blijft vanwaar hij is gaan vliegen”, zegt Lieutenant. “Daaraan klampen we ons vast. Maar we beseffen ook dat hij al dood kan zijn, of door mensen in huis genomen. Dat zou ons pijn doen, want voor ons is Ringo echt het zonnetje thuis. Het plezier dat we al aan hem hebben gehad, valt niet onder woorden te brengen. We missen hem ongelooflijk hard. Daarom loven we ook een beloning van 500 euro uit voor de gouden tip of een teruggave.”