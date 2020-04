Biostatisticus Molenberghs: "liever nog 1 à 2 weken wachten om de veiligheidsmaatregelen te versoepelen"

Professor Molenberghs hield zijn pleidooi in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij baseert zich op de zogenoemde reproductiegraad van het coronavirus. "We weten dat de reproductiegraad van het virus '2,5' is", legt hij uit. "Dat betekent dat iemand die besmet is gemiddeld' 2,5' andere mensen besmet."

"Met de veiligheidsmaatregelen die er nu zijn, hebben we de reproductiegraad onder '1' gekregen. Een persoon die het virus heeft, besmet op dit moment maar "0,8" mensen. Dat is een goede zaak. Maar we zitten nog altijd gevaarlijk dicht bij die '1'. De kans is groot dat als de maatregelen versoepeld worden, we snel weer boven de '1' uitstijgen. Daarom zou ik als wetenschapper nog 1 à 2 weken wachten om de veiligheidsmaatregelen te versoepelen. De curves van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moeten eerst nog verder dalen, vooraleer het echt veilig is om de maatregelen te versoepelen."