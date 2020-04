Brugse gevangenen blijven schrijven naar bejaarden tot die weer bezoek mogen krijgen

De gedetineerden blijven anoniem. Het is niet de bedoeling dat er een briefwisseling ontstaat tussen de bejaarde en de gevangene, maar toch is dit een belangrijk signaal, zegt Kathleen Van De Vijver: "Gedetineerden leven niet los van de werkelijkheid en hebben het hart op de juiste plaats." In de gevangenis van Brugge is er trouwens nog een andere actie aan de gang: de geïnterneerden maken er mondmaskers voor de andere gevangenen. Geïnterneerden zijn mensen die in de gevangenis zijn beland na psychiatrische problemen. Ze verblijven in de zorgsectie waar hun psychiatrische problemen ook worden behandeld.