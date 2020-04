140.000 verjaardagskaartjes én kolonelstitel voor kapitein Tom (100), die recordbedrag bijeen liep voor Britse zorg

En dat is niet het enige wereldrecord dat kapitein Tom nu op zijn naam heeft staan. Om nóg meer geld in te zamelen, nam hij samen met de Britse acteur en zanger Michael Ball een cover op van "You'll never walk alone". Na amper een dag stond die single al op één in de lijst van meest gedownloade liedjes op iTunes, niet veel later stond het op nummer één in de Britse hitlijsten. Daarmee is Tom nu officieel de oudste persoon ooit die op de eerste plaats stond in die hitlijsten.