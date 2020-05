Chauffeurs van De Lijn bedanken zorgpersoneel in Hasselt en Herk-de-Stad

Een warm gebaar van de chauffeurs van De Lijn. Ze wilden de helden van de zorg letterlijk in de bloemetjes zetten. Ze reden eerst naar de Salvatorcampus waar ze even stopten om te applaudisseren voor het zorgpersoneel. Daarna deden ze dat nog eens over aan het Jessa Ziekenhuis, het woonzorgcentrum Katharinadal en de campus in Herk-de-Stad. Op elke plek deelden ze bloemen uit.