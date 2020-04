Chris Lomme (81) over heruitzendingen van "Schipper naast Mathilde": "Zo ouderwets! Dat hadden ze niet mogen doen"

Door corona komt de legendarische tv-reeks "Schipper naast Mathilde" weer op televisie. De sitcom liep van 1955 tot 1963 op de Vlaamse openbare omroep. Onder andere Nand Buyl en Jetje Cabanier speelden er naast Chris Lomme de hoofdrol. Die serie heruitzenden had de VRT nooit mogen doen, vindt Lomme. "Ik heb wel gekeken omdat ik me afvroeg hoe dat vroeger alweer was. Het viel me vooral weer op wat voor een ongelofelijke naturel mijn man (Nand Buyl, die overleed in 2009 n.v.d.r.) toch had. Maar die reeks is zo ouderwets, al zijn de mensen daar blijkbaar wel nog steeds dol op. Ik krijg daar zelfs mailtjes over van mensen. Om te zeggen dat ze het gezien hebben en hoe mooi ik toen was", lacht Lomme.