Crisiscentrum kijkt naar ziekteverzuim ambtenaren en consultaties bij huisarts om effect van exitstrategie snel te zien

“Een belangrijke bron om dat absenteïsme te meten is Medex. Dat is een bron die op dagelijkse basis het aantal afwezigen bij ambtenaren van de overheid weergeeft. Zo hebben we dus elke dag nieuwe informatie. Zo zien we dat de afwezigheid op het werk begon te stijgen op 2 maart (zie grafiek). Die datum komt overeen met het prille begin van de huidige uitbraak. Dat was vlak na de krokusvakantie toen heel wat mensen terugkwamen met een coronavirusinfectie. En we zien dat die afwezigheid ook snel is beginnen te stijgen.”

“De stijging in de sterftecijfers hebben we pas twee weken later kunnen opmerken. Dat is dus een erg late parameter. Deze nieuwe parameters geven veel sneller een beeld en die zullen we in de toekomst dus heel nauw opvolgen.”