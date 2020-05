BEKIJK: De Oosterweelverbinding in Antwerpen komt er écht en zo zal die er uitzien 

Dat is dé hamvraag die critici zich stellen. Er is zoiets als de wet van de latente verkeersvraag. Die zegt dat nieuwe wegen extra verkeer aantrekken en na tien jaar weer helemaal vol zitten. De specialisten bij de Vlaamse overheid en Lantis kennen die wet natuurlijk ook. Daarom zetten ze in op het zogenoemde "Routeplan 2030".

Dat plan zegt dat 50 procent van alle verplaatsingen in de ruime omgeving van Antwerpen rond 2030 te voet zullen moeten verlopen of via fiets en openbaar vervoer, de andere helft met de auto. Momenteel is het aandeel autoverplaatsingen in de regio nog méér dan 60 procent. Dat is de ambitie, maar veel waarnemers twijfelen aan de uitvoering, ook al omdat de besparingen van de overheid bij het openbaar vervoer weinig goeds voorspellen, zeggen ze.