Genk voert strijd tegen everzwijnen op: 370 hectare bos verpacht aan jagers 

Populatiecontrole is één van de drie sporen die het stadsbestuur bewandelt om de overlast van everzwijnen in te dijken. “We hebben al volop ingezet op informatie en sensibilisering”, zegt Vandeurzen. “Daarnaast hanteerden we ook preventieve maatregelen en organiseerden we een groepsaankoop voor wildrasters. Het is namelijk zo dat het Agentschap voor Natuur en Bos schade die werd toegebracht door everzwijnen alleen kan vergoeden als er voorzorgsmaatregelen zijn genomen."