Diest wil stadsarchief aanleggen over coronaperiode "voor volgende generaties"

"We zoeken eigenlijk alles wat mensen kunnen verzamelen in deze periode. Dat kan over wandelingen gaan die ze maken, maar even goed beelden van alle lege straten die nu heel vreemd aanvoelen", vertelt schepen van Erfgoed Geert Cluckers (DDS). "Over 50 jaar zullen mensen zich afvragen hoe we dat vandaag allemaal beleefd hebben. Net zoals we nu de vergelijking maken met bijvoorbeeld de Spaanse griep. Deze periode komt sowieso in de geschiedenisboeken, dus we willen graag zoveel mogelijk informatie bijhouden in ons stadsarchief."

Mensen die foto's, filmpjes of andere objecten willen binnenbrengen kunnen contact opnemen met de schepen, het gemeentebestuur of de bibliotheek. "We zorgen er zeker voor dat alles goed terecht komt. Alles is welkom, ook dingen die op het eerste gezicht misschien niet de moeite lijken", besluit de schepen.