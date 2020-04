Eerste Belgische Netflixreeks "Into the night" vanaf morgen wereldwijd te zien

"Into the night" is de eerste Belgische reeks gemaakt door en voor de Netflix. Vanaf morgen is ze wereldwijd te zien voor alle 182 miljoen abonnees van de Amerikaanse streamingdienst. De serie gaat over een vliegtuig dat op Zaventem vertrekt op de vlucht voor een dodelijk pandemie. Onze filmreporter Ward Verrijcken had een gesprek met de regisseurs van de reeks, Inti Calfat en Dirk Verheye. Zij maakten eerder al de reeks "Over water" op Eén.