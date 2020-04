Eerste gedetailleerde beelden van planeetvormende schijven rond jonge sterren

Kluska en zijn collega’s maakten de beelden in de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (European Southern Observatory, ESO) in Chili met een techniek genaamd infrarood-interferometrie. Met behulp van ESO’s PIONIER-instrument combineerden ze het licht van de vier Unit Telescopes van de Very Large Telescope om de schijven in detail vast te leggen.

Die techniek leverde echter geen beeld op van de schijven. "Het licht van de ster, verhinderde ons om de schijven in detail te bekijken, dat moest dus eerst verwijderd worden", zei Kluska. Dat gebeurde aan de hand van wiskundige berekeningen, vergelijkbaar met de manier waarop het eerste beeld van een zwart gat werd gemaakt.

"Details onderscheiden op het niveau van de banen van rotsachtige planeten zoals de aarde of [van een gasreus als]Jupiter – wat neerkomt op een fractie van de afstand tussen de aarde en de zon – is hetzelfde als een mens op de maan kunnen zien, of een haar kunnen onderscheiden op 10 kilometer afstand", zei Jean-Philippe Berger van de Université Grenoble-Alpes, die de leiding had over het werk met het PIONIER-instrument.

“Infrarood-interferometrie wordt steeds vaker gebruikt om de kleinste details van astronomische objecten bloot te leggen. Door deze techniek te combineren met geavanceerde wiskunde, kunnen we eindelijk de resultaten van deze waarnemingen omzetten in beelden.”