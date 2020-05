Eerste processen tegen politiespuwers van start gegaan: tot 18 maanden cel geëist

Op opzettelijk spuwen, hoesten of niezen naar iemand staan straffen tot 2 jaar cel en 2400 euro boete. "We vervolgen ze voor de rechtbank omdat we vinden dat ze gedrag hebben vertoond dat in deze tijden bijzonder asociaal en onaanvaardbaar is", zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket: "Het gaat onder andere over mensen die hebben gespuwd naar de politiediensten, maar er zit ook een man tussen die in een warenhuis in Mortsel heeft gehoest in een koelvak. Die heeft dat ook nog eens gefilmd en verspreid op sociale media. Ook dat is volgens ons verwerpelijk."

Op 14 mei volgt de uitspraak. Diezelfde dag worden ook de twee volgende dossiers behandeld. Ook in Mechelen is er maandag een eerste coronazitting.

Vandaag is nog een man uit Gent aangehouden omdat die gisteren in Antwerpen naar een andere man heeft gespuwd. Die leunde uit het raam van zijn appartement aan de Wetstraat om een praatje te maken met een buurvrouw. Toen een voorbijganger zich in het gesprek wilde mengen, werd hij erop aangesproken dat hij te dicht stond. Daarop spuwde de man naar de bewoner.