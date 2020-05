Festival Dranouter leent gratis wasbakken uit aan scholen: "Zo kunnen leerlingen veilig hun handen wassen"

"Ik denk dat het niet evident is om nu op korte termijn op de huurmarkt voldoende beschikbaar materiaal te vinden", zegt Bavo Vanden Broeck van Festival Dranouter. "Ik hoor van collega-festivalorganisatoren dat de vraag naar materiaal ook bij hen binnen begint te komen. Mensen zoeken oplossingen en het is fijn dat we kunnen helpen. We hebben misschien nog wat materiaal dat nuttig kan zijn, zoals een aantal kleinere tenten. Die kunnen eventueel dienen als noodklaslokalen. We bekijken volop hoe we iets kunnen betekenen voor de scholen."

Ook de basisschool in Nieuwkerke bij Heuvelland en enkele scholen in Watou bij Poperinge mogen gratis gebruik maken van zulke wasbakken.