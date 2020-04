Verwarrende tweet FOD Volksgezondheid: "Politie beslist of ze al dan niet beboet, maar het is strikt genomen niet verboden"

Michelle heeft haar vriend niet meer in levende lijve gezien, sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan half maart. Nu die stilaan afgebouwd worden, vroeg ze toch nog eens aan de FOD Volksgezondheid op Twitter of haar vriend, die in Knokke woont, naar haar in Schilde zou mogen komen.

"Ik wilde gewoon zeker zijn dat hij geen boete zou krijgen", zegt ze op Radio 2 Antwerpen. "Het lijkt wel te mogen, maar anderzijds mogen alleen essentiële verplaatsingen, dus ik wist het nog altijd niet goed." Maar ook het antwoord van de FOD Volksgezondheid op Twitter gaf geen uitsluitsel over een eventuele boete: "Het is altijd de politie die beslist of ze al dan niet beboeten. Strikt genomen is het echter niet verboden."