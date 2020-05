Foorkramers bakken smoutebollen voor Aarschotse zorginstellingen terwijl ze het zelf moeilijk hebben

Vandaag verwennen enkele Aarschotse foorkramers de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en zorginstellingen in Aarschot en de deelgemeenten met smoutebollen. Het is een initiatief van kermisfamilies Raymaekers en Valkiers uit Aarschot. Zo willen ze de helden uit de zorg en de bewoners in de watten leggen en hen een hart onder de riem steken. "We zullen vandaag zo'n 3200 smoutebollen bakken", vertelt foorkramer Bart Raymaekers in Start je Dag aan Radio 2 Vlaams-Brabant.