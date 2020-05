Genk is klaar met nieuwe parkeerbeleid maar kan niet starten door coronacrisis

Die opstart zal trouwens geleidelijk aan gebeuren. “Indien we midden mei uit de startblokken kunnen schieten, zullen we de eerste weken wel retributies uitschrijven, maar niet innen. De persoon in kwestie zal thuis een brief ontvangen met het bericht dat hij of zij te lang geparkeerd stond en de volledige uitleg over de werking van het systeem. Zodra deze gewenningsperiode voorbij is, bedraagt een retributie 25 euro. Als het zover is zullen we daar uiteraard duidelijk over communiceren.”