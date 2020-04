Deze zomer hekken en poortjes aan winkelstraten van Blankenberge?

Ook in Blankenberge bereiden ze zich voor op de heropening van de winkels. Als het aantal coronapatiënten blijft dalen, zou dat kunnen vanaf 11 mei, onder voorwaarden. Het blijft onder meer belangrijk dat mensen voldoende afstand houden. Sommige steden en gemeenten hebben een soort circulatieplan om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar zullen komen. Maar voor het centrum van Blankenberge ligt dat moeilijk. De Kerkstraat, de belangrijkste winkelstraat, is vrij smal. Het is ook de belangrijkste verbindingsweg voor wandelaars tussen het station en het strand. Als het mooi weer is, kan je er dus over de koppen lopen. Ook andere straten in het winkelcentrum zijn niet breed.

Blankenberge bespreekt daarom samen met de handelaars hoe ze het aantal mensen in het winkelcentrum kan beperken wanneer de winkels weer open mogen. Burgemeester Daphné Dumery wil vermijden dat de mensen te dicht bij elkaar wandelen. Ze zal voorstellen om de belangrijkste winkelstraten af te zetten en maar een beperkt aantal mensen toe te laten. Als de maximumcapaciteit bereikt is, gaan de poortjes even dicht. De politie zal het al druk genoeg hebben. En daarom denkt de burgemeester eraan om geen agenten, maar stadspersoneel aan de poortjes van de winkelstraten in te zetten.