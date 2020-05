Bill Gates is de gebeten hond in tal van complottheorieën over het coronavirus: hoe komt dat?

De Amerikaanse krant The New York Times berekende onlangs dat desinformatie (bewuste foutieve en wijdverspreide informatie over iemand, nvdr), over Bill Gates nu de meest verspreide van alle valse informatie over het coronavirus is. Het gaat om meer dan 16.000 berichten op Facebook dit jaar al over Gates & het coronavirus. Ze werden meer dan 900.000 keer “leuk” gevonden becommentarieerd. Op YouTube, werden de 10 populairste video's die leugens verspreiden over Bill Gates en in de maanden maart en april werden gepost, bijna vijf miljoen keer bekeken.