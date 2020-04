Illustrator en muzikant Tom Hautekiet overleden; hij was belangrijk in de wereld van muziek en theater in Vlaanderen

Als illustrator was Tom Hautekiet toonaangevend en invloedrijk. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van zijn grafisch sterke affiches voor Rock Werchter. Hij werkte voor muzikanten, omroepen en theatermakers. In 1999 was hij mede-oprichter van het mambo-orkest El Tattoo del Tigre, waarin hij drumde. Hij was ook lid van de Kakkewieten, met Dimitri Leue. Tom Hautekiet was 50.