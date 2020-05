Justitieminister Koen Geens bezorgt eerste filters voor zelfgemaakte mondmaskers

Via de site www.maakjemondmasker.be kan je een patroon downloaden om zelf een mondmasker te maken met een naaimachine, of met naald en draad. De vrouwenorganisatie FERM in Leuven maakt al sinds half maart mondmaskers. Geens kreeg een demonstratie van hoe zo'n masker gestikt worden, en hoe de filters daarin passen. Hij bedankte alle vrijwilligers die zich met het stikken van mondmaskers belangeloos inzetten.