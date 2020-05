Kijktips van Ward Verrijcken: eerste Belgische reeks op Netflix, duurste Duitse serie ooit en een top-klassieker

Dit weekend wordt op Netflix de Belgische reeks "Into the night" gelanceerd in 190 landen. De regie was in handen van de Belgische regisseurs Inti Calfat en Dirk Verheye, die eerder ook al "Over water" maakten. Nog op Netflix kunt u de minireeks "Hollywood" ontdekken over de filmindustrie in de jaren 40, mooi om te zien maar ook wat pronkerig. "Babylon Berlin" is de duurste Duitse tv-reeks ooit gemaakt en dat is er aan te zien. De eerste twee seizoenen zijn te bekijken op canvas.be. Wie het graag wat eigentijdser heeft, kan op Telenet Play en Play More terecht voor "Deputy". Daarin zien we Stephen Dorff in de hoofdrol van een nogal gewelddadige agent die gepromoveerd wordt tot sheriff van LA. De supertip van deze week is "Parks & recreation" op Amazon Prime. Deze geniale komische reeks van en met Amy Poehler is even sarcatisch als hartverwarmd. Het is een reeks die gelooft in het goede van de mens en dat wordt op een snedige en stoute manier verteld.

Meer info en fragmenten uit al deze series krijgt u gratis in onderstaande video: