Kinderen met coronavirus even besmettelijk als volwassenen?: "Roer niet omgooien door één studie"

Hoe komt het dat wetenschappers de ene keer zus zeggen en de andere keer zo? "Dit is hoe wetenschap werkt. Iedereen zit daar nu realtime naar te kijken. Het is een voortdurend uitwisselen van ideeën. Het enige verschil is dat we nu beslissingen moeten nemen terwijl we de marathon, die deze epidemie is, aan het lopen zijn. Eerst kwamen de gegevens vooral uit China, dan uit Italië, maar nu ook uit eigen land. Nu begrijpen we het stap voor stap beter. Dat is voortschrijdend inzicht. Het is niet duidelijk en eenvoudig. Maar dat wil niet zeggen dat we geen beslissingen kunnen nemen."