Eén ouder werkt uit huis? Uw kind kan maandag weer naar de crèche

Voor de veiligheid van de medewerkers in de kinderopvang, zullen ze een mondmasker moeten dragen als ze in contact komen met de ouders. Ook de ouders zelf moeten een mondmasker dragen als ze hun kind komen halen, en ze mogen de leefruimte zelf niet binnen. Ouders kunnen ook sjaal of bandana dragen, als ze geen mondmasker hebben. Kind en Gezin vraagt dat ook steeds dezelfde ouder het kind komt ophalen.