Koning Filip videochat met bewoners en personeel van woonzorgcentrum in Asse

Dat het woonzorgcentrum in Asse tot op heden coronavrij is gebleven, daar is ook de nodige dosis geluk mee gemoeid, geeft de directeur toe. "We hebben wel onmiddellijk alle maatregelen heel streng toegepast. We beseften al snel dat het virus alleen kon binnenkomen door mensen van buiten ons woonzorgcentrum. Bezoekers zijn uiteraard niet toegelaten, maar we hebben vrijwilligers en mantelzorgers ook gevraagd om niet meer langs te komen. Op sommige maatregelen zijn we een stapje voor geweest, dus dat heeft zeker ook geholpen", zegt Duquet. "Maar we streven er tegelijk naar om het toch zo aangenaam mogelijk te maken om hier te wonen."