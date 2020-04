Kunnen vogels vreemde taal leren? "Een spreeuw begrijpt wat een zangvogel zingt"

“Voor ons lijkt vogelgezang vaak wat vrolijk gekwetter, maar binnen die soort is dat een vorm van communicatie”, vertelt Van Dyck, die verbonden is aan de universiteit van Louvain-la-Neuve. “Het ene getsjirp is het andere niet. Er wordt niet alleen gezongen om het andere geslacht te verleiden, maar vogels hebben ook een alarmroep. Bij veel vogels zijn er dan ook nog eens verschillende alarmroepen. Zo is “pas op, een slang” anders dan “pas op, een roofvogel”.”

“Dat is ook zo in deze studie. De mangrovezanger heeft zo’n referentiele alarmroep en geeft dus meer informatie aan zijn soortgenoten over de soort dreiging. Een spreeuw kan dat niet. Die heeft maar een alarmroep. Maar ze delen wel hetzelfde leefgebied. Dus wat blijkt? De spreeuwen hebben zich een luistervinkstrategie aangemeten om zo die informatie van de mangrovezangers te kunnen verzamelen.”