Ook Kweikersparade in Tienen moet wijken voor corona: "Uitgesteld naar volgend jaar"

De vereniging en de stad vinden de organisatie niet meer haalbaar onder de huidige coronamaatregelen. "Hoe belangrijk de Tiense ommegang ook is voor onze stad, de gezondheid van de bevolking, de deelnemers en medewerkers primeert. Voor de Kweikersparade worden 10.000 à 15.000 bezoekers verwacht. Uitstel betekent echter geen afstel", klinkt het.

De organisatoren willen alle vrijwilligers, kunstenaars, verenigingen en organisaties uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet tot nu toe. "We gaan de komende maanden een plan opstellen om de editie van 2021 voor te bereiden. Er zal ook nagedacht worden over hoe we de Kweikersdag dit jaar (op 10 oktober 2020 n.v.d.r.) toch nog onder de aandacht kunnen brengen. Onder andere de Lazuur, de buurten- en dorpenwedstrijd, zullen op een andere manier worden georganiseerd." Meer nieuws daarover volgt de komende weken.